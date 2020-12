Korona virüs bunu da yaptırdı: 'Online kız isteme merasimi'

-Kadir Burak Özel röportaj

- Çankırı’da yaşayan Özel ve Özkan aileleri, korona virüs salgını nedeniyle tedbirlere uyarak kız isteme merasimini çevrimiçi platformda gerçekleştirdi.Çankırı’da özel bir ofiste çalışan 30 yaşındaki harita mühendisi Kadir Burak Özel ile 25 yaşındaki mimar Afife Nur Özkan, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Ailelerin de onayı üzerine birlikteliğe ilk adımlarını atmak isteyen çift, salgın döneminde farklı bir yönteme başvurdu. Dünya ve ülke genelinde etkisini sürdüren korona virüs dolayısıyla tedbirlere uyan aileler, kalabalık ortamda bulunmak yerine internet üzerinden bağlantı yaparak kız isteme merasimi yaptı. Çevrimiçi yapılan törene çiftin çok sayıda aile yakını da katılarak bu ana şahit oldu. Çiftin yakınları, kamera önünde alkışlarla destek vererek ikiliyi tebrik etti."İlk etapta her iki taraf da şaşkınlıkla karşıladı"İHA muhabirine aile ve yakınlarını riske atmamak adına böyle bir yönteme başvurduklarını anlatan Kadir Burak Özel, "Dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte ve Çankırı’da artan vaka sayılarından dolayı bu şekilde bir online isteme durumumuz oldu. Hem de aile ve dostlarımızı riske atmamak adına bu şekilde bir karar verdik. İlk başta her iki taraf da şaşkınlıkla karşıladı. Ancak bu pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusunda bir fikrimiz olmadığı için bu durumu da anlayışla karşıladılar. Nasıl olacak, nasıl bağlanacağız birbirimize, elektrikler gider mi gibi korkularımız vardı ancak programları yükledikten sonra katılacak kişilerle bağlantı bilgileri paylaşıldı. Sonrasında Konya’dan, İstanbul’dan abim, ablam, teyzelerim ve arkadaşlarım katıldı" dedi.

"Bu şekilde tedbirler almakta fayda var"Törenin beklediklerinden daha güzel geçtiğini kaydeden Özel, "Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uyarak umarım ülkemiz için örnek bir davranışta bulunmak istedik. Bu korona virüs belasından ülke olarak en kısa zamanda kurtuluruz. Vatandaşlarımızın da bu şekilde tedbirler almasında fayda var. Zaten Türkiye’de genelde düğün vesaire gibi durumlardan dolayı bir artış olduğu için umarım vatandaşlarımız da gerekli tedbirleri alarak nişan söz bu tarz merasimleri online bir şekilde yaparlar" ifadelerini kullandı."Töreni daha fazla ertelemek istemedik"Duygularını aktaran mimar Afife Nur Özkan ise, "Biz bu sürecin ne zaman biteceğini bilemediğimiz için daha fazla ertelemek istemedik. Aynı zamanda da kendi gelenek ve göreneklerimize göre bir isteme, söz nişan olsun da istemedik. Kimseyi riske atmak ve sorumluluk almak istemedik. Çünkü ailemizin ve arkadaşlarımızın sağlığı bizim için daha önemli. Buna karar verdikten sonra bu duruma ailemiz de çok şaşırmıştı. Ailemizde kimseyi riske atmak istemedikleri için bu şekilde en mantıklısı bunu gördükleri için kabul ettiler. Beklediğimizden daha güzel geçti her şey. Biz biraz stres olmuştuk. İnternette kopma olacak mı, bağlantı problemi yaşanacak mı gibi sorularla karşı karşıya kalmıştık. Bir jenerasyon farkı olduğu için bu uygulamayı kullanabilecekler mi ve ya ses ve görüntüde sıkıntı olacak mı gibi sorular aklımızdaydı. Ama daha güzel geçti" şeklinde konuştu.

"Şehir dışındaki arkadaş ve akrabalarımız da katıldı"Şehir dışından akrabalarının da kolaylıkla katılım sağladığını anlatan Özkan, şunları dile getirdi:"Biz biraz az heyecanlanmış olduk. Gerçekte böyle olsaydı daha gerçekçi olacaktı. Biz kendi ofisimizdeydik. Biz Burak ile beraber ofiste kaldık. Benim ailem ve Burak’ın ailesi kendi evlerinden bağlandı. Daha sonrasında şehir dışından akrabalarımız ve arkadaşlarımız katıldı.

Hem böyle daha kalabalık oldu hem de biz yan yana olmuş olduk. İsteme oldu, daha sonrasında ben Burak’ın yüzüğünü taktım, o da benim yüzüğümü taktı. İnsanlar artık pandemi sürecinin farkına vardılar. Gerek sosyal mesafe, gerek maske takma konusunda. Ama söz, nişan gibi törenler kültürümüzde olduğu için yeni normal olarak da böyle bir davranış göstermeleri için örnek oldu aslında. Umarım çevremizdeki insanlar da bunu anlayışla karşılamışlardır. Yasakların olduğu bu süreçte hem onlar için de çok rahat oldu. Şehir dışından gelenler için ayrıca bir program yapabilir miydik bilmiyoruz. Bu süreçte onlar için de güzel oldu. Farklı şehirdeki yakınlarımızda online olarak bir araya geldik."



