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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular

Korona virüs bulaşır diye değil, polisten korktular

Halay çekilmesi

Kamera Asker Eğlencesi Cep Telefonu Kaçış Grup Genç 

-Polisin gelişini görünce kaçışma

( İSTANBUL )- Asker eğlencesinde halay çekenler polisi görünce kaçışmaya başladı İSTANBUL

- Eyüpsultan’da korona virüs kurallarını hiçe sayarak sokak ortasında asker eğlencesi yapan gençler, polis ekibinin siren sesini duyunca kaçışmaya başladı.
Gençlerin halay çektiği ve kaçmaya başladığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Korona virüs tedbirleri kapsamında asker eğlenceleri yetkililer tarafından yasaklanmıştı. Eyüpsultan’da korona virüs kurallarına aldırış etmeyen bir grup genç sokakta buluşarak yolu kapatıp halay çekmeye başladı.
Bir süre halay çeken gençler, polis ekibinin siren sesini duyunca kaçışmaya başladı.
Gençlerin, korona virüsün yayılma hızından korkmayıp polisin siren sesini duyunca kaçtıkları o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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