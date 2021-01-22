Korona virüs aşısının uygulanması turizmcileri umutlandırdı

-Murat Cahid Cıngı'nın açıklamaları



( KAYSERİ -ÖZEL)- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:- "İç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün" KAYSERİ



- Çin'den gelen korona virüs aşılarının sağlıkçıların vurulmasıyla kademeli olarak başlanmasını değerlendiren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "İç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes'te, pandemi sürecinde en sönük sezon geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle hafta sonlarında tıklım tıklım dolan Erciyes'in dünyaca ünlü pistleri korona virüsle beraber boş kaldı. Geçtiğimiz günlerde Çin'den gelen korona virüs aşısının sağlıkçılardan başlayarak kademeli olarak vurulmaya başlanması da, turizmcileri sevindirdi. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, aşıyı dört gözle beklediklerini söyledi.



Cıngı, aşılanmaya başlanmasının hem Erciyes'e hem de diğer turizm beldelerine moral olacağını söyleyerek, "Covid pandemisiyle alakalı herkesin yaklaşık 1 yıldır 4 gözle beklediği gelişme bu virüse karşı aşının geliştirilmesi ve insanların aşılanarak hem kendilerini hem de etrafını bu hastalıktan korumasıydı. Uzun zaman oldu, hepimiz 4 gözle bekledik. Ülkemize de geldi ve denemeleri yapıldı. Artık sağlık çalışanlarında başlamak üzere halkımıza aşının yapılacağı müjdesini de duyduk. Bu hem bizlere hem de yerli ve yabancı turizme moral verecek, destek olacak bir uygulama. Çünkü zaten genel itibariyle alınan tedbirler çerçevesinde vakalarda ciddi düşüşler oldu. Hem ağır hasta sayısında hem günlük vaka sayısında hem de virüsten dolayı ölümlerde ülkemiz çok iyi bir noktaya geldi. Aşıda uygulanmaya başlayınca bu Erciyes’e ve diğer turizm beldelerine gelecek insanlara moral olacaktır. İşletmeciler ve otelciler içinde moral olacaktır. Zannediyorum ki, iç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün. Bunun yanında inşallah aşı biraz daha netice verdikten sonra özellikle Erciyes’i yabancı turizmde çok ciddi etkileyen PCR test gerekliliği de ortadan kalkarsa hem gönderen ülkeler açısından hem de ülkemiz açısından, hepimiz açısından bir doping etkisi oluşturacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



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