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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüs aşısı Yozgat’ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı

Korona virüs aşısı Yozgat’ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı

aşıların sağlık çalışanlarına uygulanması

Hastalık Allah Sağlık Çalışanları 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı üretilen aşı, Yozgat Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları üzerinde uygulanmaya başlandı. Yozgat Şehir Hastanesi´nde oluşturulan 20 aşı odasında sağlık personelleri, randevu sistemine göre aşılanıyor. Her odada saat 08.30’dan 00.00’a kadar her yarım saatte bir sağlık personelleri aşılanacak. Yozgat’ta gönderilen 7 bin 40 doz aşı sağlık çalışanlarına uygulanacak. Yozgat Şehir Hastanesi’nde ilk aşı, Başhekim Yardımcısı Mete Selvi’ye uygulandı. Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kozan da aşı olduğunu anlatarak, sağlık çalışanları için uygulamanın bugün itibariyle başladığını söyledi.

Kozan, sağlık çalışanlarının aşı için randevu alması gerektiğini belirterek, "Hastanemizde 20 aşı odası oluşturuldu. Her odada saat 8.30’dan 00.00’a kadar yarım saat ara ile bir personelimize aşı yapılacak. Bugün ben de aşımı yaptırdım. İnşallah bu aşı ile inşallah virüs belasından kurtuluruz, hem ilimize hem ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Başhekim Yardımcısı Mete Selvi de “Sağlık personeline aşı işleminin başlamasıyla birlikte bir hekim olarak biz de aşı yaptırdık. İnşallah hepimize hayırlı olur, ülkemiz milletimiz bu hastalıktan kurtulur" şeklinde konuştu.

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