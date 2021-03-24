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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Korona virüs Adıyaman’da artıyor

Korona virüs Adıyaman’da artıyor

Sokak ve caddelerden görüntü

Karantina Sayılar Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-Trafik uygulamasından görüntü
-Vatandaşlardan röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN -ÖZEL) ADIYAMAN

- Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı Adıyaman’da hız kesmeden artış göstermeye devam ediyor. Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu illeri arasında yüksek riskli ‘Kırmızı’ kategoride bulunan tek il olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiş ve vaka sayılarında da artışlar göstermeye devam etmişti. Geçen haftalarda 100 binde 154 olan vaka sayıları bu hafta 100 binde 169 oldu. Adıyaman merkez ve ilçelerde hıfzıssıhha kurulları tarafından onlarca adres karantina altına alınmaya devam ediyor. Salgının önüne geçe bilmek adına polis ekiplerince sıklıkla denetimler de yapılıyor. Denetimlerde vatandaşlar tek tek uyarılıyor. Vatandaşlar, Adıyaman’da, taziye ve ev ziyaretlerinin devam ettiğini ve yapılan düğün, nişan ve sünnet törenlerinde kalabalıkların oluşturulduğunu söyledi.

Vatandaşlar, çoğu kişinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uymadığını vurguladı.
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