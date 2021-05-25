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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Korona virüs 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı

Korona virüs 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı

cenaze aracının mezarlığa getirilişi

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı Akkale 

-mezarlıkta özel kıyafetli belediye ekiplerinin cenaze namazını kılması
-hayatını kaybeden çiftin fotoğrafı

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ezine ilçesinde korona virüs (Covid-19) hastalığıyla mücadele eden bir çift, 10 gün arayla hayatını kaybetti. Ezine ilçesinde Devlet Hastanesi’nden emekli Ömer Faruk Yamalı (60), Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 10 gün önce vefat etti. Aynı hastanede tedavi gören ev hanımı eşi Hanife Yamalı da korona virüsten bugün hayatını kaybetti. Hanife Yamalı bugün özel kıyafetli belediye ekiplerince pandemi tedbirlerine uyularak Ezine İlçe Mezarlığına defnedildi. (EG-UYC-MŞ)
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