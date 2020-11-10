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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Korona testi sırasında Ata’ya saygı duruşu

Korona testi sırasında Ata’ya saygı duruşu

Sıra bekleyen vatandaşlar

Hastane Saygı Duruşu Kamera Irak 

-Siren ve korna sesleri
-Saygı duruşu
-detay

( İSTANBUL )- Test kuyruğunda Ata’ya saygı duruşu İSTANBUL

- Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde korona virüs testi olmak için sıra bekleyen vatandaşlar 09:05’te sirenler çalmaya başladığında Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler 09:05’i gösterdiğinde ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Yeşilköy’de bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesinde de hayat durdu. Korona virüs olduğundan şüphelenerek hastaneye gelen ve test için sıra bekleyen vatandaşlar yoldaki araçların korna çalmaya başlaması ve Atatürk Havalimanı’nda çalan sirenlerin ardından her şeyi bir kenara bırakıp saygı duruşuna geçti. Bir dakika boyunca hayatın durduğu hastanede yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde sosyal mesafeli, maskeli ve eldivenli olarak test sırası bekleyen vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu görüldü.
(HK-
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