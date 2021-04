Korona tedavisi gören babaya vinçli sürpriz

-sürpriz yapan vatandaş ile röp.

- Ataşehir’deki bir hastanede korona virüs tedavisi gören babasına sürpriz yapmak isteyen genç, hastane odasının bulunduğu kata vinçle yükseldi. Oğlunu bir anda karşısında gören baba şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ataşehir’de yaşayan Ünal Özer isimli vatandaş korona virüse yakalanınca tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Zorlu tedavi sürecinde babasına moral vermek isteyen oğul Ogün Can Özer ise akla gelmeyecek bir sürprizle babasının karşısına çıktı. Oğul Özer, kiraladığı vincin balkon kısmına binerek, babasının tedavi gördüğü odanın bulunduğu kata çıkarak, babasına seslendi. Oğlunu bir anda karşısında gören baba Özer ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. “Normal yaşantımda da böyle ilginç fikirlerim var” Yaptığı ilginç sürprizle dikkat çeken oğul Ogün Can Özer, “Babamın hastalığının başladığı ilk dönem bizim için endişe vericiydi. Kendisini hastaneye yatırdık. 15 gün boyunca hastanede kaldı. İlk hafta durumu iyiydi fakat sonrasında ağırlaştı. Yoğun bakıma alındı ve kendisiyle artık görüşememeye başladık. Normal odaya geri dönünce benim de aklıma vinç sürprizi geldi. Normal yaşantımda da böyle ilginç fikirlerim var. Bu olayda da babama güzel ve farklı bir sürpriz hazırlamak istedim. Karşısında beni vinçle gören babamın heyecanlandığını gördüm. Bu da benim için mutluluk vericiydi” diye konuştu.

“O anları görünce, aracın başında ağladım” Olayla ilgili konuşan vinç operatörü Cemal Öztürk, “25 yıllık meslek hayatımda, her şeyle karşılaştım. Böyle bir sürprizi ise ilk defa gördüm. Bu genç arkadaşımız yanıma gelerek makinanın kiralık fiyatını sordu. Ben de vinci ne yapacağını sorduğumda 25 gündür korona virüs tedavisi gören babasını görmediğini vinç aracılığıyla hastane odasına çıkacağını söyledi.



Ben de bu sözler sonrası çok duygulandım. Açıkçası böyle bir şey aklımın ucuna dahi gelmemişti. Hastanenin önüne gittik. Genç arkadaşımızı yukarı çıkardık onlar yukarda çok mutlu olurken, ben de aracın başında resmen ağladım. Babası beni görünce arayarak ayrıca teşekkür etti. O anları, duyguları sadece yaşayan bilir. Biz de meslek hayatımızda böyle ilginç bir şey yaşadık” dedi.

