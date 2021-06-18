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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Korona partisine polis baskını

Korona partisine polis baskını

Polisin bara baskın yapması

Para Cezası Matris Kapalı Alan Sigara Polis Baskını 

-Bir süre kapının açılmaması
-Polisin içeri girmesi
-Polisin şahısları uyarması
-İçeride bulunan kadınlı erkekli gruplar

( ADANA )- Adana’da kısıtlama zamanında barda eğlenen 39 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan 182 bin lira para cezası verildi ADANA

- Adana’da kısıtlama zamanında barda eğlenen 39 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan 182 bin lira para cezası verildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saat 22.00’da başlayan ve sabah 05.00’a kadar devem eden sokağa çıkma kısıtlamasında açık olmaması geren işletmeleri denetledi. Denetim sırasında polis bir barın açık olduğunu tespit etti. Bara baskın düzenlendi ancak kapıyı açan olmayınca polis bir süre bekledikten sonra içeri girebildi. Polis içeri girdiğinde vatandaşların pandemiye rağmen parti yaparak eğlendiği görüldü.
Çok sayıda kadının da olduğu barda işletme sahibi "burası bar değil restoran" dese de polis kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığını tespit etti. Polis işletme sahiplerine ve içeride bulunan 39 kişiye, pandemi kurallarına uymamak, kapalı alanda sigara içmekten 182 bin lira para cezası kesti. Ayrıca işletme mühürlenerek kapatıldı.
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