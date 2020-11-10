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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Korona kimin umurunda...El ele böyle halay çektiler

Korona kimin umurunda...El ele böyle halay çektiler

halaydan detay

( BURSA )- Düğün ve salon sahibine ceza yazan polisin görüntülerden tespit ettiği 30 kişiye de ceza yazacağı öğrenildi. BURSA

Sosyal Medya Polis Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda, pandemi kurallarına dikkat edilmemesi ve korona virüsü hiçe sayarak halay çekilmesi büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem işletme sahibine hem de düğün sahibine işlem yaptı. Ayrıca polis ekipleri görüntülerden yola çıkarak halay çeken 30 kişiye de cezai işlem uygulayacak. Tüm dünyayı etki altına almaya devam eden korona virüsle mücadele sürüyor. Tüm ikazlara rağmen kurallara uymayan duyarsız insanlar vakaların artmasına, hatta canların gitmesine neden oluyor. İnegöl'de bir düğün salonunda çekilen görüntüler görenleri şok etti. Alınan kararlar doğrultusunda düğün salonlarında oyun oynaması yasaklanırken, düğünler ise 1 saatle kısıtlandı. Ancak kurallara bazen ne düğün salonları nede vatandaşlar uyuyor. İnegöl'de bir düğün salonunda onlarca kişinin el ele verip halay çekmesi büyük tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler söz konusu düğün salonu ve düğün sahibi hakkında işlem yaparken, adli soruşturma da başlatıldı. Polis yaptığı incelemede 30 kişinin kimliğini tespit ederken, bu kişilere ceza uygulanacağı öğrenildi. (SA-İHS)
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