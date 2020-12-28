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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı

Korona hastası yurttan sarkıttığı perdeyle kaçtı

Tokat’ta kaçtığı yurda geri getirilen 17 yaşındaki korona virüs hastası

Karantina Bağlama Polis Merkezi Akalan Polis Ekipleri 

-Şahsın yurda girmesi
-Şahsın kaldığı odadan aşağı sarkıttığı perde
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Korona virüs hastası, yerleştirildiği yurttan perde yardımıyla kaçtı. Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Turhal ilçesinde bıçakla yaralama olayına karışan 17 yaşındaki C.E’nin korona testi pozitif çıktı. Şahıs 21 Arlık 2020 tarihinde Tokat'ta bulunan KYK Plevne Yurduna yerleştirildi. Yurtta izole altında bulunan C.E’nin kaçtığı tespit eden görevliler polis ekiplerine haber verdi. Şahıs, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Tekrar yurda getirilen genç karantinaya alındı. Perde yardımı ile firar etmiş Polis ekipleri şahsın 2. katta kaldığı odasındaki perdeyi sökerek karyolaya bağlamak suretiyle aşağı sarkıtarak kaçtığı tespit etti. Şahsın tekrar kaçma ihtimaline karşı daha güvenli bir odaya alındığı öğrenildi. Karantina süresi 2 gün sonra tamamlanacak olan şahsın Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği kaydedildi. (Nİ-GF-
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