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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Korona bitsin diye kurban kesip dağıttılar

Korona bitsin diye kurban kesip dağıttılar

Kurban kesilmesi

Sivil Toplum Kuruluşu Dera Yardım Kampanyası Sivil Toplum Dernek Başkanı 

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( İSTANBUL )- Tokat Konfederasyonu’nu 600 haneye kurban dağıttı İSTANBUL

- Tokat Konfederasyonu ve 285 derneği ortaklaşa yaptığı yardım kampanyasında 60 adet koç kesilerek, 600 haneye dağıtıldı. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve ölümlere neden korona virüs salgınının kısa sürede bitmesi için kurban keserek dua ettiler. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınından kurtulmak için Tokat Konfederasyonu ve 285 tane dernek, Tokat ili plaka sayı olan 60 adet koç kesti. 600 haneye ulaşacak yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sadakanın, belaları ve musibetleri uzaklaştırdığına inandığını söyleyen dernek başkanı Ahmet Yılmaz, bağışçılara teşekkür etti. Bir an önce salgının bitmesi için böyle bir yola başvurduklarını açıklayan Yılmaz,” Tokat Konfederasyonu ve 285 tane dernek ile plaka sayımız olan 60 tane kadar koç kurban ettik. Amacımız Türkiye Cumhuriyetimizin üzerinde bulunan Covid-19 illetinden kurtulmasına adına böyle yapmayı düşündük.Tokat'ın sivil toplum kuruluşları olarak 60 adet kurbanımızı kestik. İstanbul'da bulunan 600 ailemize dağıtımını yapıyoruz. Tokat konfederasyonun amacı devletine yük olan değil, devletinden yük alan olmaktır. İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin çorbasında tuzumuz bulunsun istedik. Elimizden geldiği kadar, bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet etmeye, hizmet olmaya çalışıyoruz. 60 adet kurbanımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
(ECİ-ZA-
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