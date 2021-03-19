Korona birincisi Samsun’a, validen önemli uyarılar

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( SAMSUN -ÖZEL)- Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı:-“Taziyelere katılım olmasın, telefonla da taziye yapılır”- "Birkaç aile evde bir araya kesinlikle gelmesin, bunu yapmasınlar"- "Cenazelere 30 kişiden daha fazla katılım olmasın"- “Kurallara uymayanlar maalesef bizi kırmızıda sabitledi"- “5 bin 500 personel ile denetim yapıyoruz” SAMSUN



- Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da bir cenazede 100’e yakın kişiye korona virüsü (Kovid-19) bulaşmasının ardından taziye ziyaretlerinin yapılmaması uyarısında bulunarak, "Taziyeler telefonla da yapılabilir. Cenazelere 30 kişiden daha fazla katılım olmasın" dedi.

Türkiye’de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Samsun’da bir cenazede 20 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alınmış, toplamda 100’e yakın kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı. Samsun Valisi Dağlı, Samsunlu vatandaşlara taziye ziyaretleri konusunda uyarılarda bulundu. “Taziyelere katılım olmasını istemiyoruz, uzaktan telefonla da taziye yapılır” Bir cenazeden 100’e yakın kişiye korona virüs bulaşmasını da değerlendiren Vali Zülkif Dağlı, “Özellikle hafta sonları olmak üzere birkaç aile bir evde kesinlikle bir araya gelmesin. Bunu yapmasınlar. Bunun en büyük zararının kendilerine olduğunu bilsinler. Ayrıca cenazeler 30 kişi ile sınırlandırıldı. Kesinlikle cenazelere daha fazla katılım olmasın. Taziyeler bizim için çok daha riskli. Kapalı ortamlarda yapıldığı için taziyelerin bu dönem için ertelenmesini istiyoruz. Telefonla da taziye yapılabilir. Bu manada kesinlikle taziyelere katılımın olmasını istemiyoruz” dedi.

“Kurallara uymayanlar maalesef bizi kırmızıda sabitledi" Denetimlerin sıklıkla devam ettiğini de ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Pandemi ile mücadele ediyoruz. Özellikle cenazelerden ve taziyelerden olan bulaşın çok fazla olduğunu ifade etmiştim. Denetimlerimiz devam ediyor. Tüm ekiplerimiz sahada tematik denetimleri devam ettiriyor. Bugün yine 5 bin 500 personelimiz sahada denetim yapıyor. Ben de denetimlere katılıyorum. Sahadayız ve sahaya basmaya devam ediyoruz. Bu konuda Samsunlu hemşehrilerimizin desteğini özellikle istirham ediyorum. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Genel olarak kurallara uyan büyük bir hemşehri kitlemiz var ancak arada kurallara uymuyorlar, maalesef bizi kırmızıda sabitledi şu anda. İnşallah bu çabalarla bir müddet sonra durumumuzun iyileşeceğini düşünüyoruz. Onun için çalışıyoruz” diye konuştu.





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