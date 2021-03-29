Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Korna sesini duyan kediler meydana koşuyor... Balıkesir’de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor

Korna sesini duyan kediler meydana koşuyor... Balıkesir’de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor

Sokak kedileri

Emekli Maaşı Hastane Köpek Sokak Kedisi Sokak Hayvanları 

-Otomobilin gelişi
-Otomobilden korna sesleri
-Toplanan kediler
-Kedilerin beslenmesi
-Detay görüntüler
-Gülsevim Erentürk ile röp.
-Kemal İşi ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 17 yıldır sokak kedilerini besliyor. Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 45'e yakın sokak kedisine kucak açtı. Hemşire olarak 25 yıl boyunca hastanede yüzlerce hastanın tedavisi için emek veren Gülsevim Erentürk, 1997 yılında Burhaniye Devlet Hastanesi'nden emekli oldu. 17 yıldır emekli maaşından aldığı mamalarla her gün Ören Meydanı'nda sokak kedilerini besliyor. Her gün saat 14.00-14.30 saatleri arasında otomobiliyle Ören Meydanına gelen Erentürk’ü bekleyen kediler, aracın korna sesi ile etrafına toplanıyor. Erentürk, herkesi sokak hayvanlarına karşı merhametli olmaya davet etti. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden sokak kedilerini beslediğini belirten Erentürk, "Ben 17 yıldır hep buraya gelip kedileri besliyorum. Bunların her biri birer can. Kedi olsun, köpek olsun, sokak hayvanlarına kimse işkence yapmasın. Herkesi insaflı olmaya çağırıyorum. Ben bunları besliyorsam, herkes evinin önüne bir kap su ve bir kap yemek koyabilir. Bunu herkes yapabilir. Hayvanlara işkence haberlerini okuyoruz. Buna çok üzülüyorum. Ne olur çocuklarımızı merhametli yetiştirelim. Ben buraya geldiğimde korna çalıyorum. Hepsi toplanıp geliyorlar. Ben bunlara, daha çok kuru mama veriyorum. Tavuk suyuna ekmek ıslatıp veriyorum. Bazen de salam veriyorum. Ben bunları beslemekten memnunum. Bugüne kadar kimseden de yardım almadım. Hasta olanları da 17 yıllık tecrübeme dayanarak tedavi etmeye çalışıyorum. Tabii ki ben veteriner değilim. Onun için tedavi edemediklerim de oluyor. Bazılarını da veterinere götürüyorum” dedi.
Emekli inşaat ustası Kemal İşi de, “Hemşire hanımı takdir ediyorum. Her gün gelip bunları besliyor. Çok hayırlı bir iş yapıyor. Bu konuda hayvanseverler destek olmalı. Hemşire hanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
(FT-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement