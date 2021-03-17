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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Korkuteli-Denizli yolunda kar engeli

Korkuteli-Denizli yolunda kar engeli

Yolda kar yağışı

Karayolları Kar Yağışı 

-Açılan yolda giden araçlar
-Genel detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya-Denizli kara yolu, Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar sebebiyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisi artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolunu Yukarıkaraman-Söğüt arasında kısa süreliğine yol trafiğe kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu açarak ulaşımı sağladı. Emniyet görevlileri, karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları sonrasında yolda bekleyen büyük araçların geçişine izin verdi. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
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