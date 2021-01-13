Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Korkutan yangın... Araklı'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle 10 eve sıçradı

Korkutan yangın... Araklı'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle 10 eve sıçradı

yanan evlerden görüntü

İtfaiye Aracı Cep Telefonu Şiddetli Rüzgar Trol 

-Rüzgarın etkisi
-İtfaiye aracı
-Alevler
-Detaylar
-
-görüntü 2 parça cep telefonu görüntüsü olarak normal trabzon klasörüne geçildi

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın 10 eve sıçrarken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşgeçit mahallesinde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın şiddetli rüzgarın ve sıcak havanın da etkisi ile çevredeki diğer evlere sıçrarken, yangında 10 ev alev aldı. Evlerde çıkan yangınları söndürmek üzere bölgeye Araklı ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden ve trabzon'dan çok sayıda itfaiye aracı çağrılırken, yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. (YG-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı