Korkup kaçan sürücü, saklandığı yerde yakalandı

-şahsın gözaltına alınma görüntüsü

-şahsın aranma görüntüsü

-şahsa cezai işlem uygulanma görüntüsü

-genel detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetleme yapan polis ekiplerini görüp kaçan sürücü, bir evin bahçesinde saklandığı yerde yakalandı. Olay Düzce Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bahçeşehir Bağlantı yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde Motorize Yunus timleri tarafından araç sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Bu esnada bir sürücü, polis ekiplerini görünce uygulama noktasından hızla kaçtı. Cumhuriyet Mahallesi sokaklarında izini kaybettiren sürücü daha sonra bir evin bahçesine girerek saklandı. Motorize Yunus timlerinin teknik takibi sonrasında araç bir evin önünde park halinde bulundu. Aracın etrafında kontrol yapan ekipler bir evin bahçesine saklanan sürücü T. A.’yı saklandığı yerde yakalandı. Sürücü T. A. polis ekiplerine korkup kaçtığını herhangi bir sıkıntısının olmadığını belirtti.

Sürücü T. A.’ya sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmediği için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafiği tehlikeye atmak, polisin dur ihtarına uymamak suçlarından da adli para cezası kesildi.



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