Korkunç kazada traktör ikiye bölündü: 4 yaralı

-ikiye bölünen traktör

-devlet hastanesi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Sürücülerin ve araçtakilerin yaralandığı kazada traktör ikiye bölündü. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Sürücülerin ve araçtakilerin yaralandığı kazada traktör ikiye bölündü. Kaza, Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Meydana gelen kazada kırmızı ışık yaptığı iddia edilen İ. Karağaç yönetiminde ki 80 BD 361 plakalı Fiat marka traktör ile Muhammed H. Yönetiminde ki 31 AGK 787 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada sürücülerinde aralarında bulunduğu ve otomobilde bulunan A. Başıbüyük ve İ. Başıbüyük ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile İslahiye Devlet Hastanesi‘ne sevk edildi.

