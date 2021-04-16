Korkunç cinayette kanlı ayak izleri bulundu

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin eve girmesi

-Ekiplerin çöp konteynerini incelemesi

-Ölen Topal'ın fotoğrafı



( KOCAELİ )- Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adamın evini darmadağın ettiler KOCAELİ



- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki şahsın elleri bantlı halde bıçaklanarak öldürüldüğü ve eşyaların etrafa saçıldığı evde kanlı ayak izleri tespit edildi. Kapıda zorlama olmadığı belirlenen olay hakkında inceleme başlatıldı. Olay sabah saatlerinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamam Sokak’taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden bıçaklanan Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dağılmış eşyaların arasında kanlı ayak izleri Olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri ekipleri, yaptıkları incelemede evin içerisindeki eşyaların dağıtılmış olduğu, kapıda zorlama olmadığı belirledi. Ekiplerin evin önündeki çöp konteynerine kadar titizlikle yaptıkları incelemelerin devamında ise evde kanlı ayak izlerinin olduğu tespit edildi. Ceset otopsi için morga kaldırıldı Polis ve Cumhuriyet Savcısı tarafından evde tamamlanan incelemeler sonrasında, Topal’ın cansız bedeni, ambulansla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



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