- Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı

- Gaziantep’te 2 binanın korkuluk demirini çalan şüpheli yakalandı. Yasak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirsultan Mahallesinde iki farklı binanın korkuluk demirlerini çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-SD-
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