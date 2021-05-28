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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kore Kültür Merkezi’nden Kore-Türkiye Dostluk Konseri - Güney Koreli piyanist ve Türk neyzenden müzik ziyafeti

- Kore Kültür Merkezi’nden Kore-Türkiye Dostluk Konseri - Güney Koreli piyanist ve Türk neyzenden müzik ziyafeti

Konserden görüntüler

( SEUL ) - Kore Kültür Merkezi’nden Kore-Türkiye Dostluk Konseri- Güney Koreli piyanist ve Türk neyzenden müzik ziyafeti SEUL

Canlı Yayın Piyanist Neyzen Huber 


- Güney Koreli Piyanist Hyun Sook Tekin ve Türk Neyzen Ahmet Cemal Öksüz, Kore Kültür Merkezi’nin düzenlediği Kore-Türkiye Dostluk Konseri’nde unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Kore Kültür Merkezi, Kore-Türkiye Dostluk Konseri düzenledi.
Konser, Kore Kültür Merkezi’nin Youtube kanalından canlı yayınlandı. Etkinlik kapsamında Güney Koreli Piyanist Hyun Sook Tekin ve Türk Neyzen Ahmet Cemal Öksüz, müzikseverlerle çevrimiçi olarak bir araya geldi. Sunuculuğunu Türk oyuncu Ali Pınar’ın üstlendiği etkinlikte, Tekin ve Öksüz hem solo hem de birlikte müzik icra etti. Tekin solo olarak Franz Schubert’ın 3 Klavierstücke D946 ile Franz Liszt’in La Campanella ve Liebestraum No. 3 eserlerini, Öksüz ise Buselik Saz Semaisi’ni icra etti. If I Leave’in de aralarında bulunduğu şarkıları ise Tekin ve Öksüz birlikte icra etti. Sanatçılar, dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatırken, müzikseverlerin etkinliğe ilgisi büyük oldu.
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