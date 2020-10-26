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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kore gazisi toprağa verildi

Kore gazisi toprağa verildi

Cenazenin askerlerin omuzunda getirilmesi

Cenaze Askeri Tören Kalp Yetmezliği 

-Cenaze namazının kılınması
-Gazinin fotoğrafı

( HATAY ) -- 90 yaşındaki Alaattin Fidanboy, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Alaattin Fidanboy, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kırıkhan Postanesi'nden emekli olan Kore Gazisi Alaattin Fidanboy, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği sonucu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Fidanboy için öğlen Kırıkhan Mezarlığında askeri tören düzenlendi.
Fidanboy'un Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında Meryem İçcan Camisine getirildi.
Törene Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Üçdal, Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp ile gazinin yakınları ve arkadaşları katıldı.
Kılınan namazın ardından gazi Alaattin Fidanboy'un cenazesi Kırıkhan aile mezarlığına defnedildi. (ELF-BA-Y)
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