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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kore gazisi Kabasakal son yolculuğuna uğurlandı

- Kore gazisi Kabasakal son yolculuğuna uğurlandı

Rıza kabasakal vesikalık görüntü, cenazenin getirilişi, helallik alınması, namaz ve detaylar

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Hastalık Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören Köy Mezarlığı 


- Çorum’da hayatını kaybeden Kore gazisi Rıza Kabasakal, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 92 yaşındaki Kore gazisi Rıza Kabasakal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Kabasakal için merkeze bağlı Beydili köyünde tören düzenlendi.
Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili Turhan Candan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kore gazisi Kabasakal’ın cenazesi Müftü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
(MMY)
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