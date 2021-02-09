Kore gazisi 71 yıl sonra madalyasına kavuştu

-Vali köy ziyareti

-Madalya

-Cuma kök, çocukları ve torunları

-Köy içinde yürürken

-Cuma kök, eşi Köçer kök zazaca rop

-Oğlu Cuma kök ve torunu Gültekin rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA - ÖZEL) ŞANLIURFA



- Kore savaşında yaşadıklarını halen unutamayan gazi Cuma Kök, 71 yıl sonra gazilik madalyasına kavuştu. Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine bağlı Kalkankaya (Kılgan) köyünde yaşayan ve 1950 yılında Köre savaşına katılan Cuma Kök, 71 yıl sorasında Gazilik madalyasını aldı. Kök ve çocukları geç olsa da aldıkları madalyadan gurur duyuyor. 1950 Yılında Köre Savasına katıldığını ve yaklaşık 30 ay boyunca burada kaldığını belirten Kök, Gazilik maaşı alıyordum ama madalyam yoktu, Allah Şanlıurfa Valimizden razı olsun, madalyamın olmadığını fark etti ve bu gururu bize yaşattı’ dedi Yaşadıklarını hatırlıyor Yaşı ilerlemesine rağmen yaşadıklarını hatırlayan Kök, Türkçe bilmediğinden anılarını Zaza’ca anlattı, Cuma Kök,” Bir ay boyunca denizde yolculuk ettiklerini ve bir ayın sonunda Köre’ye ulaştıklarını” söyledi.



Gazi Kök konuşmasının devamında,” Gittiğimiz gibi çatışmalara katıldık, birçok arkadaşımın yanımda can verdiğini gördüm. Bir grup arkadaşım topu ateşlerken, topun kendisi patladı ve orda 3 arkadaşım öldü.” Düşman hep karşımızdaydı Düşmanın kendilerine sürekli çok yakın olduğunu ve gözle görüldüğünü söyleyen Kök,” Türk askeri hep öncü birlikti ve düşmanla hep karşı karşıya geliyorduk. Savaş alanında sık ağaçlar vardı ve düşman ağaçların üzerinden gelip bize saldırıyordu. Öyle çok ölü vardı ki çevrede, ölü bedenlerin kokusundan midemiz bulanıyordu” dedi 3 düşmanı esir aldık Düşmandan 3 kişiyi esir aldıklarını da belirten Cuma Kök, konuşmasının devamında,” Biz öncü birlikteyken, bize pusu kurmaya çalışan bir grubu fark ettik ve bu pusuyu püskürttük, bu gruptan 3 kişiyi esir aldık, biz dedik öldürelim bunları, komutanımız bırakmadı. Çok zor günler geçirdik” diye konuştu.

Eşi Köçer Kök, hep dua ettik Eşinin Köre’ye gideceğini söylediğinde ne yapacaklarını şaşırdığını ve 3 küçük çocukla ortada kalmaktan korktuğunu söyleyen Köçer Kök,” Köydeydik ve hiç bir şey yoktu, askere gittiği zaman evde 3 çocuğumla aç susuz kaldık” 30 ay boyunca haber alamadık Köreye gittikten sonra 30 ay boyunca kocasından hiç haber alamadıklarını söyleyen Köçer Kök,” Kimsemizde yoktu araştırsın, sorsun. Umudumuzu kaybetmiştik yani ama çok şükür sapa sağlam geldi, çok mutlu olduk. Ordan iyide para getirmişti, gittik o paralarla Siverek merkezde kendimize bir ev aldık” dedi Babasının devamlı Köre savasından söz ettiğini ve hatırladığında gözyaşları döktüğünü söyleyen babasıyla adaş olan oğlu Cuma Kök,” Babam hep söylüyordu arkadaşlarının nasıl yanında şehit olduğunu, savaştıklarını. Giderken ben çok küçüktüm ama geldiğinde biraz büyümüştüm, geldiğini hatırlıyorum” Vali Erin’e teşekkür ettiler Köy muhtarı ve Gazi’nin torunlarından olan Gültekin Kök,” Dedem maaşını alıyordu ama madalyası yoktu, birkaç defa başvuralım dedik ama bazı sıkıntılar araya girdi başvurmayı hep erteliyorduk. Sağolsun Sayın Valimiz fark etti ve dedemin madalyasını taktim etti. Başta Valimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(MB-SD-



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