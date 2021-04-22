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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Köprülerde derz yenileme çalışmaları devam ediyor

Köprülerde derz yenileme çalışmaları devam ediyor

Derzlerden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Trol 


- Başkentte 13 köprüyü derz yenileme programı kapsamına alan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ümitköy Köprüsü Şaşmaz Sanayi Sitesi istikametinde 22 Nisan 2021 tarihinden itibaren 9 gün boyunca genleşme derzi tadilatı gerçekleştirecek. Tadilat boyunca yol kısmi olarak trafiğe kapatılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelindeki 13 köprüde derz yenileme çalışması için düğmeye basan Kent Estetiği Daire Başkanlığı; Şaşmaz Bulvarı Sanayi Girişi, Yunus Emre Köprüsü, İbni Sina Köprüsü ile Farabi Köprüsü'nde genleşme derzi tadilatını tamamladı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri şimdi de Ümitköy Köprüsü Şaşmaz Sanayi Sitesi istikameti üzerinde 22 Nisan Perşembe günü itibarıyla genleşme derzi tadilatına başlayacak. Ümitköy Köprüsü Şaşmaz Sanayi Sitesi istikameti, genleşme derzi çalışması nedeniyle 22 Nisan 2021 saat 21.00’dan itibaren 9 gün süreyle trafiğe kapatılacak.Tadilat çalışmaları boyunca araç trafiği diğer istikamette kontrollü olarak sağlanacak ve Eskişehir yolundan Ankara istikametinde köprü üzerine ise katılım tümüyle kapatılacak. Bu nedenle trafik akışı bir önceki Mesa Kavşağı’ndan Ankara Bulvarı yönünde, AŞTİ yönündeki trafik de Ankara Bulvarı’ndan sağlanacak. Köprülerde daha güvenli ve kesintisiz akışı sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar öncesi vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte şu 8 köprüde genleşme derzi tadilatına başlayacak: Doğukent Bulvarı İmrahor Köprüsü, Söğütözü Milli İrade Köprüsü, Ümitköy Meksika Caddesi Köprüsü, Ankara Bulvarı Tigem Önü Köprüsü, Dışkapı Köprüsü, İvedik Seyran Dönüşü Köprüsü, Kayaş Çevre Yolu Bağlantı Köprüsü, Mithatpaşa Köprüsü.
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