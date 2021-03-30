Köprüden suya atladığı iddia edilen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde Menderes Köprüsü’nden suya atladığı iddia edilen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Durmuş C.’nin, Menderes Köprüsü’ne gelerek suya atladığı iddia edildi. Yaşlı adamın suya atladığı ve gözden kaybolduğu iddiaları üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprü altında yaşlı adama ait kıyafetleri buldu. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra suya atladığı düşünülen ve kanser hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlatıldı.



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