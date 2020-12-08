Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Köprüden atlayan kadının cansız bedenine ulaşıldı

- Köprüden atlayan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Arama çalışmalarına katılan personelin araçları ve kamp kurdukları yer

Benin Polis Baraj Gölü Kadavra Irak 

-Botla baraj gölünde arama çalışmaları
-Deniz polisi dalgıçları botla kenara yanaşması ve aramayı sonlandırması
-
-ARŞİV

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da baraja atlayarak kaybolan kadını arama çalışmalarının 7. gününde cansız benine ulaşıldı. Samsun AFAD 5 araç 20 personel, 1 bot, 1 kadavra köpeği, Tokat AFAD 1 araç, 1 bot, 2 personel, Kastamonu AFAD 1 araç, 1 bot 2 personel, Sakarya AFAD 1 araç, 1 bot 2 personel, Samsun Sualtı Grup Amirliği 1 araç, 5 dalgıç personel, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı 1 araç, 4 dalgıç personel, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 6 dalgıç personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 dalgıç personel, Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 13 dalgıç personel, Bafra Jandarma Komutanlığı 8 personel olmak üzere toplam 36 dalgıç personeli, 23 arama kurtarma personeli, 8 asayiş personeli, 1 kadavra köpeği ve 16 araç, 8 adet bot, 1 adet jet ski ile arama çalışmalarının 7. gününde netice alındı. 48 yaşındaki Ayşegül Karaca’nın cansız bedeni, atladığı köprüden 5 kilometre mesafede Adalar mevkisinde bulundu. 02 Aralık Çarşamba günü Samsun'un Bafra ilçesinin Asar Mahallesi'ndeki Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'nde(HES) meydana gelen olayda, 55 AZ 578 plakalı araçla köprüye gelen 48 yaşındaki Ayşegül Karaca, kendini barajın soğuk sularına bırakmıştı. (ŞU-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı