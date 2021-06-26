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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada

Köprüden atlamak isteyen şahsın kurtarılma anları kamerada

Atlamak üzere olan gencin asılı olduğu köprüde son anda yakalanması

İlk Müdahale Tahkikat Hava Yastığı Kamera Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin köprünün altında önlem alması
-Atlamak üzere olan gencin çekip çıkarılması
-Ambulansa bindirilmesi

( BURSA -ÖZEL)-20 metrelik köprüden atlamak üzereyken son ânda kurtarıldı- Bursa’da tarihî Setbaşı Köprüsü’nden atlamak üzere olan şahsı polis ve vatandaşlar son ânda kurtardı- O ânlar kameralara yansıdı BURSA

- Bursa’da aklî dengesi bozuk ve kimsesiz olduğu iddia edilen bir kişi, 20 metre yüksekliğindeki Setbaşı Köprüsü’nden atlamak üzereyken polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O ânlar kameralara yansıdı. Olay, saat 11.00 sıraların Setbaşı Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aklî dengesi bozuk ve kimsesiz olduğu iddia edilen bir kişi, 20 metre yüksekliğindeki köprüye çıkarak atlamak istedi. O sırada köprüden geçen vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, atlamak üzere olan genci kollarından tutmayı başardı. Diğer yandan itfaiye ekipleri köprünün altında açtıkları hava yastığıyla tertibat aldı. Bu sırada genç, vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından çekilerek ambulansa bindirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
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