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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Köprüde intihar girişimi

Köprüde intihar girişimi

Kadın intihar girişimi görüntüsü

Polis Korkuluk Bild İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Vatandaş ikna
-Polis müdahale görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da köprüde intihar girişiminde bulunan bir kadın, polis tarafından ikna edildi.Amasya’nın Taşova ilçesinde 15.30 saralarında korkuluklara çıkan bir alkollü olduğu düşünülen kadın intihar etmek istedi. Korkuluklardaki kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olay yerine sevk edildi.Vatandaşın uzun ikna çabası işe yaramadıAlkollü olduğu düşünülen N.K. isimli kadın vatandaşın ikna etmesine rağmen korkuluklara çıkmaya çalıştı. N.K. isimli kadın kendisini kurtarmak isteyen vatandaşa “Beni tutma” diye bağırdı.Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Özcan Bulut, "Bayanı tanımıyorum. Nereli olduğunu da bilmiyorum. Yalnızca bir insanlık vazifesi olarak yardım ettim. Ondan sonra emniyeti çağırdım. Karşı taraftan geçerken bayanı gördüm. Köprüden atladığını gördüm. Sonra yardımcı oldum bayana. Tanımıyorum amacının ne olduğunu bilmiyorum. Emniyeti çağırdım. Vatandaşlık görevimi yaptım” dedi.
Polis son anda ikna ettiOlay yerine gelen polis ekipleri kadının atlamasına ramak kala müdahale etti. Uzun uğraşlar ardından N.K. isimli kadın ikna edilerek indirildi. Olay nedeniyle trafik çift taraflı aksadı.
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