Köprü inşaatından dönen inşaat malzemeleri, Keşan’da yola devrildi

-Yola dökülen malzemelerden detay



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’nin Keşan ilçesinde, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatından dönen inşaat malzemeleri, tırın manevrası sırasında yola devrildi. Yola saçılan yüzlerce somun, karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Olay Keşan'da Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatından Gebze'ye götürülmek üzere bir tıra, inşaatta kullanılmayan somunlar yüklendi. Saat 15.00 sıralarında Keşan üzerinden geçen A.Y. yönetimindeki 78 BL 637 dorse plakalı tır, dörtyol kavşağına geldi. Aracın dönel kavşaktan geçerken yaptığı manevra sırasında, açık dorsede bulunan somun kutularının üzerinde olduğu ahşap paletler devrildi ve kutular içindeki yüzlerce somun yola saçıldı. Yaşanan olayın haber verilmesinin ardından bölgeye gelen trafik polisleri yol güvenliğini sağlarken, Keşan-İstanbul yolunda trafik bir süre tek şeritten verildi.

Bu sırada inşaat malzemelerin devrildiği yere gelen karayolları ekipleri kürek ve süpürgelerle yol üzerine dağılmış somunları toplayarak tıra geri yükledi. İnşaat malzemelerinin yoldan tamamen kaldırılmasının ardından yolun diğer şeridi de trafiğe açıldı. (EA -



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