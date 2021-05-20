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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KOPENHAG - Eş zamanlı Filistin ve İsrail'e destek gösterileri düzenlendi

KOPENHAG - Eş zamanlı Filistin ve İsrail'e destek gösterileri düzenlendi

- Christiansborg Sarayı’nın iki ucunda gerçekleşen gösterilerden görüntüler - Filistin’e destek gösterisinde bulunanların görüntüleri - İsrail’e destek gösterisinde bulunanların görüntüleriKOPENHAG (AA) - Danimarka 'da bir meydanın iki tarafında eş zamanlı olarak Filistin'e ve İsrail'e destek gösterileri düzenlendi.
Başkent Kopenhag’da, parlamento binasını da içerisinde bulunduran Christiansborg Sarayı’nın iki ucunda gerçekleşen gösterilerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.İsrail’in Kopenhag Büyükelçisi Benny Dagan’ın da hazır bulunduğu İsrail’e destek gösterisine, aşırı sağ partilerden Danimarka Halk Partisi’nden politikacılar ve Yeni Sağ Parti Başkanı Pernille Vermund’un yanı sıra Türkiye kökenli Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Aslan Rasmussen de destek verdi.Meydanın diğer ucunda düzenlenen İsrail’in saldırıları karşısında Filistin’e destek gösterisinde ise "Filistin'e özgürlük" ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Göstericiler döviz ve pankartların yanı sıra Filistin bayrakları taşıdı.Gösteriler olaysız sona erdi.Kentte 14 Mayıs’ta düzenlenen İsrail karşıtı gösteride 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Özgürlük Politika Aşırı Sağ Parlamento Saldırı 

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