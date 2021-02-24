Köpekten korkarak ağaca çıktı mahsur kaldığı yerden itfaiye tarafından indirildi

-- Kedinin sahibine teslim edilmesi

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( KOCAELİ )- Evden kaçan yaramaz mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye indirdi KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evden kaçarak indiği sokakta köpekten korkunca çıktığı ağaca mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Pertev Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kaçarak sokağa çıkan kedi, cadde üzerinde sokak köpekleriyle karşılaşınca korkarak bir ağaca çıktı. Cami önündeki çam ağacına çıkan kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile ağaca ulaşarak kediyi kurtardı. İtfaiyecilerin kucağında yere inen kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Evden kaçan kedisine kavuşan vatandaş ise yardımları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (FK-GY



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