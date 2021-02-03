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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köpekten korkan çocuğa elektrikli bisiklet çarptı

Köpekten korkan çocuğa elektrikli bisiklet çarptı

Ambulans farklı açılarda görüntü

Polis Köpek Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-Çocuğun bir yakını ambulansla giderken görüntü
-Kaza yerinden görüntü
-Elektrikli bisikletten görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü

( UŞAK ) - UŞAK

- Uşak’ta köpekten korktuğu için karşı kaldırıma koşarken yola fırlayan çocuğa, elektrikli bisiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre olay Durak Mahallesi’ne bağlı Yörük Hamza Sokak üzerinde Gazi Mustafa Kemal İlkokulu önünde gerçekleşti. Yabancı uyruklu M.A. (9) kaldırımda yürürken yanına gelen köpekten korktu. Korkmasıyla birlikte köpekten kaçarak karşı kaldırıma koşarak yola atladı. O sırada bir restoranda paket servisi yapan C.M. karşıya geçmek isteyen M.A.’ya elektrikli bisikletiyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.A. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sürücü C.M. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KK-MB-Y)
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