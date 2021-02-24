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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samuru son anda kurtuldu

- Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samuru son anda kurtuldu

-Su samuruna köpeklerin saldırdığı anlar cep telefonu kamerasında

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Köpek Cep Telefonu Kaçış Şahit Saldırı 


- Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Altaş köyünde nesli tükenmekte olan su samurlarının biri köpeklerin saldırısına uğradı. O sırada tesadüfen bölgeden geçen Muhammet Şimşek isimli vatandaş ölümle burun buruna kalan su samurunu kurtardı. Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Altaş köyünde karla kaplı alanda yalnız kalan su samuru iki köpeğin saldırısına uğradı. Aracıyla bölgeden geçen Muhammet Şimşik isimli vatandaş saldırıya şahit olunca aracından inerek su samurunu köpeklerden kurtardı. Nesli tükenmekte olan ve ürkek yapısı nedeniyle doğada nadiren görülebilen su samuruna köpeklerin saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırgan köpeklerin diş darbelerine uğrayan su samurunun, kurtarıldıktan sonraki kaçışı ve köpekler tarafından kovalandığı anlar yer aldı. (OY-
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