Köpeklerin efendisi

-KÖPEKLERİN SOKAKTA SAHİBİNİN PEŞİNDEN GEZMESİNDEN GÖRÜNTÜ

-EMRE DEMİR RÖP.

-DETAYLAR



( BURSA -ÖZEL)- Tek komutla 7 tane köpeği yolun karşısına geçiriyor- Kurallara insanlar uymuyor, köpekler uyuyor BURSA



- Bursa'da 7 tane köpek besleyen hayvansever, köpeklerini şehrin kalabalık trafiğinde tek komutla yönlendiriyor. Trafik kaidelerine harfiyen uyan köpekler büyük ilgi çekiyor. Osmangazi ilçesinde yaşayan Emre Demir, hayvanlara karşı ayrı bir sevgi duyuyor. Evinde 7 tane küçük boy köpek besleyen hayvansever, eğittiği köpekleri tek komutuyla yolun karşısına geçirirken, onları sırayla peşinde gezdiriyor. Sokakta peşinde 7 tane minik köpekle hayvanseveri gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Köpekler yaya geçidinde sahibiyle birlikte durup, onun komutuyla hep beraber yolun karşısına geçiyor. Hiç biri tasmaya bağlı olmayan köpekler sahibinin peşinden bir ân olsun ayrılmıyor. Genç adam Bursa sokaklarını peşinde köpeklerle dolaşıyor. Peşinde sevimli köpeklerle genç adamı görenler onu izliyor. Bazı vatandaşlar ise köpekleri durup seviyor. Köpekleri çok sevdiğini ifade eden Emre Demir, "Köpeklerim benim sözümden dışarı çıkmaz, onları özel terbiye ettim. 7 tane köpeğim var. Benimle birlikte Bursa sokaklarında peşimden dolaşıyor., Hepsi çok zeki. Kurallara uyup sözümden çıkmıyorlar. Trafikte özellikle komutlarımla hareket ediyorlar. Peşimde 7 tane köpekle sokaklarda gezdiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor" dedi.





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