- Köpeklerin drone imtihanı

-Köpeklerin Drone 'ye saldırma görüntüsü

-Köpeklerin şaşkınlık görüntüsü



( VAN ) VAN



- Van’da sevimli köpeklerin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu. Van’ın İpekyolu ilçesinde ilk kez drone gören köpekler hem şaşırdı hem de hareketleriyle şaşırttı. Drone hareketlerine göre takibe geçen can dostlar, cihaz hızlandığında ise peşinden koşturarak yakalamaya çalışıyor. Renkli görüntüler oluşturan o anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. (MSA-Y)



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