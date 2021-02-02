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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Köpeklerin drone imtihanı

- Köpeklerin drone imtihanı

Köpeklerin Drone peşinden koşma görüntüsü

Köpek İpekyolu Kamera 

-Köpeklerin Drone 'ye saldırma görüntüsü
-Köpeklerin şaşkınlık görüntüsü

( VAN ) VAN

- Van’da sevimli köpeklerin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu. Van’ın İpekyolu ilçesinde ilk kez drone gören köpekler hem şaşırdı hem de hareketleriyle şaşırttı. Drone hareketlerine göre takibe geçen can dostlar, cihaz hızlandığında ise peşinden koşturarak yakalamaya çalışıyor. Renkli görüntüler oluşturan o anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. (MSA-Y)
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