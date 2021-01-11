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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Köpeklerin drone ile imtihanı

- Köpeklerin drone ile imtihanı

KÖPEĞİN DRONE YAKALAMA GÖRÜNTÜLERİ

( BURSA ) BURSA

Köpek Kamera 


- Bursa’da sevimli köpekelerin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu. Bursa’nın Büyükorhan ve Osmangazi ilçelerinde ilk kez drone gören köpekler şaşırdı. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler cihaz hızlandığında peşinden koşturarak yakalamaya çalıştı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. (ZP-İHS)
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