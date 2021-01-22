Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Köpekleri bayıltıp ölüme terk ettiler

Köpekleri bayıltıp ölüme terk ettiler

Köy yolu üzerinde köpeklerden görüntü

Köpek Bild Şahit Hayvan Irak 

-Muhtar ile röportaj
-detay

( BİLECİK )- Köpekler hem soğuk havayla hem de açlıkla mücadele ediyorlar BİLECİK

- Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağıarmutlu köyü yolu üzerine çok sayıda köpek soğuk havada bayıltılmış ve yaralı halde bırakılarak ölüme terk edildi.Köy Muhtarı İbrahim Yalnız, köy yolu üzerine atılan çok sayıda köpeğin hareketsiz olduğu bilgisi alınca hemen olay yerine gittiği anlattı. Olay yerine gittiğinde şok olduğunu anlatan Muhtar Yalnız, "20’den fazla köpeğin baygın halde ve kanlar içerisinde yol kenarına atıldıklarını gördüm. Köpeklerin yol boyu ve şarampolde karlar üzerinde o soğuk havada baygın ve kanlar içerisinde can çeliştiğine şahit oldum. Köpeklerin belirsiz kişilerce baygın ve yaralı vaziyette toplu olarak araçla buraya getirilip atıldıklarını anladım. Olayla ilgili olarak ne yapabilirim diye kurumları aradım. En sonunda belediye ile görüştüm ve hayvanlardan ulaşabildiğimiz 12 tanesinin barınağa naklini sağladık. Bu soğuk havada bu olayı gerçekleştirerek bu hayvanları ölüme terk eden vicdansızları Allah’a havale ediyorum. Bu işlemi gerçekleştiren şüphelilerin de bulunarak gerekli cezai işlemlerin yapılmasını bekliyorum” dedi.
Diğer taraftan belediye barınağına alınan 12 köpeğin gerekli bakımlarının yapıldığı ve iyileştiği belirtildi. Diğer köpeklerden 4 yavru köpeğin köydeki bir hayvan sever tarafından sahiplenildiği ve kalanlarının ise akıbetinin bilinmediği kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı