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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Direkteki kedi

Mahsur Kaldı Elektrik Direği Köpek Irak 

-VEDAŞ görevlisinin direğe çıkması
-VEDAŞ görevlisinin kediyi indirmesi

( MUŞ ) - Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı MUŞ

- Muş’un Bulanık ilçesinde köpeklerden kaçarak çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı. Bulanık ilçesine bağlı Örenkent köyünde köpeklerin kovaladığı kedi, korkudan elektrik direğine tırmandı. Ağaç olan direğin tepesine çıkan ve bir daha inemeyen kediyi gören köylüler hemen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, ağaç direğe çıkarak kediyi bulunduğu yerden alarak indi. VEDAŞ görevlisinin yere bıraktığı kedi bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. (MSA-Y)
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