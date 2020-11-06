Köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı DSİ ekipleri kurtardı - BARTIN
- Karacanın derede koşması - Karacanın tedavi edilmesi ve doğaya salınmasıKöpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı DSİ ekipleri kurtardıBARTIN (AA) - Bartın 'da, ormanlık alanda köpeklerden kaçarken dereye düşen karaca, Devlet Su İşleri (DSİ) 233. Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesi Aydoğmuş köyünde köpeklerden kaçan karaca dereye düştü.Dere yatağından çıkmaya çalışan hayvanı, o sırada bölgede ıslah çalışması yapan DSİ ekipleri gördü.Karacayı bulunduğu yerden çıkaran işçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Köye gelen veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan karaca, daha sonra doğaya salındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım