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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti

Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti

Hayvanları telef olan Yeter Öztürk yerde yatan koyunun başında konuşması

( SAMSUN ) SAMSUN

Köpek Saldırı 


- Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde başıboş dolaşan köpekler, bir evin bahçesinde bulunan tavşan, tavuk ve koyunları telef etti. Beylik Yenimahalle’de çiftçilikle uğraşan Yeter Öztürk'e ait tavşan, tavuk ve koyunlar başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak telef edildi. Yeter Öztürk," Yaklaşık 3 aydır buraya musallat olan 4 tane köpek var. Yaklaşık 15 tane tavşanımı bir gecede yediler. Tavukların vardı onları da yediler. İki gün öncede telle çevirdiğimiz bahçemizin tellerini parçalayarak içeri girmişler. 8 tane koyunumuzu telef ettiler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tavşandan başladık, tavuktan başladık, koyuna geldik. Bizi mi parçalamaları bekleniyor. Şimdi şikâyetçiyim gereken neyse yapılsın ”dedi.

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