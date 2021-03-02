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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Köpekle kedinin arkadaşlığı kamerada

- Köpekle kedinin arkadaşlığı kamerada

Genel görüntü

Ölümsüz Köpek Kamera Cep Telefonu Hayvan 

-Oynamalarından görüntü
-Köpek ve Kediden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde köpek ile kedinin oynaması kameraya yansıdı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan Feyaz Erez adlı vatandaş, köpek ile kedinin oynamasını görünce hemen cep telefonu ile o anları kaydetti.
Köpek ile kedinin dostluğunu görüntüleyen Feyaz Erez, ''Kedi ile köpekler genelde hep birbiriyle kavgalı olan hayvanlar, fakat bu sefer dostça oynarken görmek beni mutlu etti. Bende bu anı cep telefonumla ölümsüzleştirmek istedim" dedi.
(MT-MSA-Y)
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