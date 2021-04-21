Köpekle kedilerin sevimli dostluğu

-kedi ve köpeklerden detaylar



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Hiç anlaşamayıp sürekli kavgalarıyla bilinen kedi ve köpeklerin bu defa sevimli dostluğu görenleri hayrete düşürdü. Bursa'da hayvansever Mefaret Özmez'in sokaktan bulup beslediği kediler yine onun beslediği köpekle herkesi kıskandıran bir dostluk kurdu. Görenlerin kavga etmelerine alışık olduğu kedi ve köpekler bu defa dostluğuyla dikkat çekti. Özmez, "Köpeği evde bulunan 3 kediyi o kadar seviyor ki onları yalamadan edemiyor. Kedilerin peşinden ayrılmayan köpek onları bir an yalnız bırakmayıp yalayarak sevgisini gösteriyor. Kedilerde kendilerine sevgisini sunan köpeğin biran olsun yanından ayrılmıyor" dedi.





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