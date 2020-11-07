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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı

Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı

Ambulansın acile gelişi

İlk Müdahale Yaşlı Adam Müstakil Ev Saldırı Irak 

-Yaralı şahsın ambulanstan indirilmesi
-Yaralı şahsın sedyeyle taşınması
-Yaralı şahıs olayı anlatması
-Yaralı şahsın müdahale sonrası ambulansa bindirilmesi Konya’ya sevk edilmesi
-Ambulansın gidişi
-Hastane acil ambulans detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da misafir olarak gittiği müstakil evin bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam ağır yaralandı. Köpek tuttuğu yaşlı adamın önce yüzünü, sonra da vücudunu parçaladı. Olay, Aksaray’ın Gülağaç İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Ali Örs misafir olarak ilçedeki komşusunun müstakil olan evine gitti. Bir süre oturduktan sonra tekrar evine gitmek için komşusunun evinden çıkan Ali Örs müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğin zincirinden kurtulması sonucu saldırısına uğradı. Köpek, yabancı olarak gördüğü Ali Örs’ün üzerine atlayarak önce suratını parçaladı, sonra kolunu, bacağını ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı. Ev sahibinin müdahalesi ile kurtulan Ali Örs’ün suratı kanlar içinde kalırken, yaşlı adamın çenesi ve dudakları paramparça oldu. Ağır yaralanan Örs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaşadığı olayı anlatan Ali Örs, “Yıktı, yiyecekti, kurtuldum. Köpek boşandı, daldı, yıktı beni. Misafirliğe gitmiştim. Giderken seslenmedi. Geri gelirken boşandı, beni yıktı yolda. Yıktı, yıkınca parçaladı. Ondan sonra kendi bıraktı. Kafamla kolumu kurtardım ağzından. Önce atladığında burama atladı, suratıma” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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