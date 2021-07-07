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Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti

Köpek ve kullanıcılarının yarışı nefesleri kesti

KÖEPK VE KULLANICILARIN KONDİSYON PARKURUNDAKİ YARIŞININ DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Yarış Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Madde Efes 

-KÖPEK VE KULLANICILARININ KONDİSYON PARKURUNDAKİ YARIŞMASINDAN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR )- Nevşehir JAKEM Komutanlığında köpek ve kullanıcıları kondisyon parkurunda yarıştı NEVŞEHİR

- Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görev köpeği ve kullanıcıları kondisyon parkurunda yarıştı. JAKEM Komutanlığı kondisyon parkurunda düzenlenen yarışmaya 19 köpek ve kullanıcısı katıldı.
Birbirinden zorlu parkurları kullanıcıları ile birlikte geçen köpeklerin yarışları nefesleri kesti. JAKEM Komutanlığında düzenlenen kondisyon parkurunda birinciliği uyuşturucu madde arama köpeği ile kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş Caner Üçgül, ikinciliği mayın arama köpeği ve kullanıcısı Uzman Çavuş Rıdvan Özer, üçüncülüğü ise yine mayın arama köpeği il kullanıcısı Uzman Çavuş Mücahit Saraçlı elde etti. Kondisyon parkurunda ilk üç dereceye giren köpek kullanıcılarına ödüllerini JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından verildi.
(COŞ-TB-
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