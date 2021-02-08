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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Köpeğini sevdi diye çocuğu döven kişi hakkında 4,5 yıl hapis istemi

Köpeğini sevdi diye çocuğu döven kişi hakkında 4,5 yıl hapis istemi

ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Diana Kamera Hapis İstemi Hapis Cezası 


- Beylikdüzü'nde köpeğini seven komşusunun çocuklarını döven Damla A. hakkında 'basit yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Beylikdüzü’nde bir sitede 18 Ağustos 2020’de meydana gelen olayda 9 yaşındaki Poyraz S. ile 6 yaşındaki Çınar K. komşularının köpeğiyle oynamak isterken köpeğin sahibi tarafından darp edilmişti. Çocukları dövdüğü anlar kameralara yansıyan 3 çocuk annesi Damla. A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde çocukların köpeğine taş attığını ve onları darp etmediğini öne süren Damla A. hakkında 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. (YM-
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