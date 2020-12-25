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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Köpeğini arabasının bagajın böyle taşıdı

Köpeğini arabasının bagajın böyle taşıdı

Bagajda taşınan köpeğin görüntüleri

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

Sosyal Medya Para Cezası Köpek Akalan Çakal 


- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinden İzmit istikametine seyir halinde olan otomobilin bagajında köpeği gören vatandaşlar şaşkına döndü. Hayvanseverler sosyal medyada görüntüleri paylaşarak sürücüye tepki gösterdi. Olay, İzmit ilçesi doğru Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Başiskele istikametinden İzmit'e hareket halinde olan 41 E 0747 plakalı aracın açık bagajına koyulan köpek görenleri şaşkına çevirdi. Aynı istikamet üzerinde seyahat eden diğer araç sürücüleri hemen telefonlarını çıkartarak olayı kayıt altına aldı. Arabanın bagajında hiçbir tedbir alınmadan, boğazında tasma olan köpeği gören sürücüler olaya tepki gösterdi. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen sürücü emniyet ekiplerince yakalandı. Yakalanan sürücüye Hayvan Koruma Kanunu kapsamında 947 TL para cezası kesildi.
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