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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı

- Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı

-Sharma’nın köpeğini balonlar ile havalandırdığı anlar

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Fenomen Sosyal Medya Polis Harekete Geç Hayvan 


- Hindistan’da Gaurav Sharma isimli sosyal medya fenomeni köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçurmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Hindistan’da 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gaurav Sharma, köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçmasını sağladı. Sharma’nın yayınladığı videoda bir arabanın üzerinden köpeği Dollar’ı vücuduna bağladığı balonlar ile yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan balkona doğru uçmasını sağladığı görüldü.
Sharma ise yaptığı açıklamada, videoda tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını öne sürerken, videoyu diğer sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek çektiğini ifade etti.
Videoyu izleyenlerin bunu yapmamasını isteyen Sharma, köpeğine bir çocuk gibi davrandığını belirtti.
Sharma 4 milyondan fazla abonesi ile videoyu paylaşması ile görüntülere tepki yağması üzerine videoyu silmek zorunda kaldı. Görüntülerin ardından Hayvanlar için İnsanlar (PFA) adlı hayvanları koruma örgütü ise polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, Sharma’yı gözaltına aldı.
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