Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köpeği ormanda ağaca bağlayıp ölüme terk ettiler

Köpeği ormanda ağaca bağlayıp ölüme terk ettiler

ağaca iple bağlanmış şekilde duran köpek

Köpek Bild Hayvan Barınağı Aktüel Hayvan 

-Ağaca bağlı köpekten aktüel görüntüler
-Hayvan Barınağı yetkilileri köpeği bulup kurtarması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Sülemiş Çamlığında bir ağaca iğle bağlı halde bulunan köpek, bir vatandaşın ihbarı üzerine Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerince kurtarılarak koruma altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş Çamlığı içerisinde bir ağaca iple bağlanmış şekilde bitkin düşmüş bir köpeği görenler durumu hayvan barınağına bildirdi. İhbar üzerine Sülemiş ormanına gelen hayvan barınağı yetkilileri ağaca iple bağlı köpeği kurtararak koruma altına aldı. Hayvan barınağında muayenesi yapılan köpeği, Kadirli Ülkü Ocağı Başkanı Buğrahan Çulha sahiplendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement