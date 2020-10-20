Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı; o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı; o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

- Köpeğin çalınması güvenlik kamerası

Benin Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Hayvan 

-- Elif Karaduman röp
-- Baba Mehmet Karaduman röp

( BURSA )- Kulübesinden kaçan köpek sokağa çıktı, yoldan geçen biri tarafından kaçırıldı BURSA

- Bursa’da bir evin bahçesindeki kulübede bulunan köpek sokağa kaçtı. Yoldan geçen biri ise köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına ân be ân yansıdı. Olay, Nilüfer'in Çalı Mahallesinde bulunan bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, evin bahçesinde bulunan kulübenin açık alan kapısında çıkan köpek sokağa daldı. Yoldan geçen biri köpekle önce oyun oynadı, sonra hayvanı sevdi. Şahıs daha sonra köpeği kaçırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası konuşan baba, kızının çok üzüldüğünü belirterek, çalan kişinin köpeği bir an önce getirmesini istedi. Kızı Elif K. ise, yetkililerden yardım isteyerek, ’’Galiba abim kulübenin kapağını iyi kapatamadığından dolayı köpeğimiz bir boşluk bulup evimizin merdivenlerine gelmiş. Komşumuz dükkanın önünde köpeğimizi görüp mama vermiş. Sonra yanına biri gelip, köpekle oyun oynayıp onu sevmiş. Sonra dizlerine vura vura köpeği kaçırmış’’ dedi.
Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini belirlediği şüpheliyi arıyor. (HG-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı